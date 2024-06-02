coach 新品正規品　カードケース　名刺入れ　ブラック

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商品詳細
アメリカcoach直営店にて買い付け新品正規品です。アウトレット品となりますので神経質な方はご遠慮ください。リファインドペブルレザーカードスロットx2内側にポケット外側にスリットポケット縦7cmx横11.5cmxマチ1.5cm定価28600円ギフト希望の方は+300円でcoachギフトボックスをお付けできます。購入前にコメントください。素材···本革カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/Taipei451971.html
http://narcologia.ru/goods/approximate465320.html
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