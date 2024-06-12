HOORSENBUHS（ホーセンブース） リング US7

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商品詳細
ホーセンブースのリングです。サイズはUS7です。不要になったので出品いたします。箱は付きません。若干の使用感はありますが、綺麗な状態です。中古品になりますので、神経質な方はお控えください。よろしくお願いいたします。
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