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HOORSENBUHS（ホーセンブース） リング US7
商品番号 X93717726650
商品名

HOORSENBUHS（ホーセンブース） リング US7
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホーセンブースのリングです。サイズはUS7です。不要になったので出品いたします。箱は付きません。若干の使用感はありますが、綺麗な状態です。中古品になりますので、神経質な方はお控えください。よろしくお願いいたします。
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