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Grant silver k18 最終値下げ
商品番号 I85717564656
商品名

Grant silver k18 最終値下げ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,640 円
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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーカラー···ゴールドペンダントトップ＋チェーン一点物のシルバーアクセサリーをお探しの方にお勧めです。25年前に鹿児島市にあったGrantで購入しました。太陽に向かう鷹がモチーフのペンダントトップにシルバーのチェーンがかっこいいです。
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