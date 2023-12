Grant silver k18 最終値下げ

材質···シルバーカラー···シルバーカラー···ゴールドペンダントトップ+チェーン一点物のシルバーアクセサリーをお探しの方にお勧めです。25年前に鹿児島市にあったGrantで購入しました。太陽に向かう鷹がモチーフのペンダントトップにシルバーのチェーンがかっこいいです。



