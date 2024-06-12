Grant silver k18 最終値下げ

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商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーカラー···ゴールドペンダントトップ＋チェーン一点物のシルバーアクセサリーをお探しの方にお勧めです。25年前に鹿児島市にあったGrantで購入しました。太陽に向かう鷹がモチーフのペンダントトップにシルバーのチェーンがかっこいいです。
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