LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・ダミエアズール 白

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。・ブランドLOUISVUITTON(ルイヴィトン)・購入場所古物業者オークションサイト(鑑定済)・シリアルナンバーCA1113・状態ランク中古:B【説明】N/新品未使用S/未使用に近いA/使用感少ない美品B/使用感はあるが目立つ傷少ない比較的美品C/使用感、それに伴う傷や汚れの目立つ中古品D/ダメージの強い中古品E/ジャンク品扱い【判定ポイント】①型崩れ なし②糸ほつれ/糸切れ あり③スレ なし④匂い なし・特記事項・付属品本体のみとなります・購入に際してこちらはクリーニング済商品です。傷/汚れは掲載写真の通りです。中古品にご理解頂きました上でのご購入をお願いしております-神奈川県公安委員会より古物商許可証(第451390019988号)を得ております。
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