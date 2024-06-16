Skull skaket スカル スケーツ

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商品詳細
２０年ほど前に、購入したスカルスケーツのキ－ホルダ－になります。使用に伴う傷はありますが、まだまだ全然使えます。採寸幅約4.5㎝縦約2.8㎝ご存じの通り小物は中々手に入りません。大切にされる方にお願い致します。
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