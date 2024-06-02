ACLUO 財布 メンズ 長財布 栃木レザー 本革 YKKファスナー

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ACLUO財布メンズ長財布栃木レザー本革YKKファスナー一流の革職人が作る男性サイフ大容量ブラウン(ブラウン)財布の裏面少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。※購入時期、購入店などは忘れてしまっておりますm(__)mまた保管状況により、箱にダメージがございます。※出品数が多くて、分かるように独自の管理番号のシールを貼っています。※写真11枚載せてます。色:ブラウン表地:栃木レザー大容量の収納スペース：フリーポケット3カードポケット12小銭入れ1（ファスナー式）外ポケット1 札入れ2 隠しポケット1全体20コ。財布の本体サイズ：縦100mm×横200mm×厚さ25mm重さ約190gスマホ入れでも簡単に収納外ポケットはレシート、領収書Suicaなどにも入る。出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A930