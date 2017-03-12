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ALZUNI 本革コインケース
商品番号 H85602488941
商品名

ALZUNI 本革コインケース
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

7cmx8cmのコインケースです日本製未使用保管品なので革がまだまだ固いです背面ポケット1よろしくお願いします。2万5千円くらいしました#本革#コインケース#小銭入れカラー···ベージュ
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