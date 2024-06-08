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【希少】91年製 patagonia フリース フルジップ USA製 グリーンL
商品番号 W48861384879
商品名

【希少】91年製 patagonia フリース フルジップ USA製 グリーンL
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 12,985 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代前半オールドパタゴニアフルジップフリースジャケットです。【STYLE25021F11991年製】【Rマーク付きの旧タグ】【MADEINUSA】希少カラーのグリーンです。目立ったダメージは右袖口付近に約3㎜の焦げ跡有り（13枚目参照）目立った汚れは胸ポケットに薄い白い汚れ有り（12枚目参照）全体的に経年劣化、色落ち、使用感あります。ビンテージに理解ある方でお願い致します。表記サイズL（メンズXL相当）肩幅　約53㎝袖丈　約61㎝身幅（脇下から）約63㎝着丈（背面襟下から）約69㎝ビンテージですのでご理解ある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。パタゴニアシンチラフリーススナップ　フルジップレトロカーディガングリセード雪なしF11991年緑グリーンヴィンテージビンテージノースフェイス茶タグキャンプアウトドア古着男子古着女子フルジョカラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップ
http://narcologia.ru/goods/perforce874865.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy504853.html
http://narcologia.ru/goods/smear118604.html

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