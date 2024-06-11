新品 ホワイトハウスコックス Whitehouse Cox ラウンドジップ 財布

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【新品・未使用・箱タグ無しホワイトハウスコックスWhitehouseCoxラウンドジップ長財布】カラー:BLACK_TAN商品説明:人気のロングジップラウンドを一回り大きくしたS-1760。内側は4室になるようにパテーション(仕切り)を設けて収納性をアップし、整理がし易いようになっています。また、パスポートや銀行通帳なども難なく収められる大きさも魅力です。“ダービーコレクション”は、こだわりのフランス産ホースハイド(馬革)を素材に使用し、英国で仕上げられたホワイトハウスコックス渾身の新シリーズです。馬の原皮(臀部を除いた部位)をフルベジタブル・タンニングでなめした後、植物から抽出した油や獣油などをブレンドしたナチュラルな特製オイルをふんだんに染み込ませています。なめしからオイルドフィニッシュまでの革の生産工程を全てヨーロッパ内で行ったヨーロッパ製のホースハイドレザーです。肉厚ながらもしなやかな柔軟性に富んでおり、重厚感漂う渋い光沢を持ちます。ホースハイドレザーのケアには、レザーバームを推奨いたします。https://www.frame.jp/products/detail/25786※箱とタグはを捨ててしまいましたが、商品が趣味に合わなかったので出品致します。飽くまで個人による保管ですので、ご理解のある方のみご購入いただければ幸甚です。