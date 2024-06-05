日本未発売 新品 ヴィヴィアンウエストウッド 　ロゴ キーリング バッグチャーム

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イタリアよりバッグチャームとしてもかっこいい！とても珍しいロゴモチーフのキーリングが入荷しました！【商品名】新品箱入りヴィヴィアンウエストウッド ロゴキーリングバッグチャーム ユニセックスメンズ 【ブランド】VivienneWestwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）【シリーズ名】GADGETVWKEYRINGVW 【サイズ】チャーム本体：約10×３.7(単位cm)リング：約４cm※多少の誤差が生じる場合があります。【カラー】メタル 【型番】82030029I401 【付属品】BOX専用保存袋＊別途500円でプレゼント用のVW紙袋おつけすることも可能です 【状態】 新品＊買付商品のため、価格交渉ご遠慮ください 【商品詳細】ユニセックスでお使いいただけるメンズラインのキーリング。ヴィヴィアンウエストウッドのロゴが重厚感あるメタル×レザーで表現されています。バッグチャームとしても活用でき、存在感は目を引きます！日本ではおそらく販売されていない珍しい逸品です。VW専用保存BOX入りで、ギフトにも最適です。‼︎‼︎下記、ご注意ください‼︎‼︎＊1点1点検品し、発送を行っております。ご不明な点などはご購入前にお問い合わせくださいませ。 ＊イタリア直営店より輸入品です。神経質な方はご遠慮くださいませ。＊すり替え防止のため、イメージやサイズ違いなどでの発送後の返品・キャンセルはお受けできかねます。 ＊お求めやすくご提供するため、梱包にはリサイクルBOXを使用させていただくことがございます。 ＊フォロー割など各種割引をご希望の方は、自己紹介文をご覧いただきご一報くださいませ。価格変更いたします。#バックチャーム#キーホルダー#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#シャルル0708アクセサリー一覧#シャルル0708メンズ一覧カラー...シルバー