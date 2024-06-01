【新品】ディアドラ　diadora スニーカー26.5 本革製　テニスシューズ

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商品詳細
【ブランド】Diadoraheritage（ディアドラ ヘリテージ）【モデル名】GAMELLOW【メーカー品番】3861【サイズ】26.5cm【カラー】White（ホワイト）×arabesque(アラベスク)【アッパー素材】天然皮革【底材】ゴム底【付属品】タグ（箱はつきません）【商品紹介】⚪︎ディアドラは2021年に日本から撤退してしまったイタリアのブランドで、現在では入手困難なレアなお品です！⚪︎1970年代に生まれたディアドラテニス最高峰モデル「GAME」シリーズをハイクオリティーレザーマテリアルで復刻させた、コート系スニーカー。履けば履くほど足に心地よく馴染む天然皮革を使用。ヘリテージの「EQUIPEシリーズ」と並ぶスポーツウェアの定番スニーカー。シンプルな配色でどんなシーンにも合わせやすい為カラー違いで持っていたい一足。⚪︎新品未使用品です。⚪︎即購入大歓迎です。⚪︎足底裏面に若干の保管汚れがありますが、完全未使用品の新品です。ご了承下さい。⚪︎他にもディアドラスニーカーを出品しています。#ディアドラ #diadora#ディアドラヘリテージ #スニーカー #シューズ#メンズスニーカー #ランニングシューズ#運動靴 #おしゃれスニーカー#ビームス #BEAMS#イタリア製#イタリア製スニーカー #イタリアブランド#サッカー #テニス #サッカーシューズ#テニスシューズ #バッシュ
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