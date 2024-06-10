NIKE JUMPMAN TWO TREY DO1925-003 27cm 9

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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます。・サイズ:us9・カラー:ブラック ・状態:10中9くらい2回ほど外で使用してました。★必ずお読みください★出品物は一度人の手に渡った中古品になります。細かい見落としがある場合がございますので神経質な方、完璧を求められる方はお控えください。不明点はご質問ください。よろしくお願いします。#NIKE#AIRJORDANシーン···バスケットボール
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