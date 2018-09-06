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【売切sale】'47 NHL ボストンブルーインズ カーハートコラボキャップ
商品番号 Y72592649947
商品名

【売切sale】'47 NHL ボストンブルーインズ カーハートコラボキャップ
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 2,320 円
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商品詳細

【47】NHLボストンブルーインズカーハートコラボキャップ新品未使用です47×Carharttコラボ商品NHLボストン・ブルーインズMVPタイプ・マジックテープでサイズ変更・カーブしたつばと浅めのクラウン・素材アクリル85%ウール15%・サイズ55〜61cmらくらくメルカリ便(匿名配送)にて手配します【47とは】47ブランドは、1947年に‘47の全身となる会社を設立し、そこから70年以上にわたりスポーツの関連商品を販売している老舗メーカーです。現在ではアメリカの4大プロスポーツリーグ（MLB、NBA、NFL、NHL）すべてのヘッドウェアとアパレルのライセンスを持っていたり、650校以上の大学とパートナー提携を結んでいたりします。#ニューエラ#newera#47ブランド#47形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/perpetual446846.html
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