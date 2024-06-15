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新品未使用カルティエ シンプルカードホルダー
商品番号 C52734462703
商品名

新品未使用カルティエ シンプルカードホルダー
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 15,579 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルティエのシンプルカードホルダードゥーブルCドゥカルティエです。昨年アメリカで購入しましたが使用機会がありませんのでお譲りします。新品未使用です。男女問わずお使いいただけると思います。撮影のために初めて開封しました。箱等全て綺麗な状態で保管しておりますのでプレゼントにもおすすめです。※箱不要の際は500円お値引きします以下公式HPより引用商品特性ドゥーブルCドゥカルティエシンプルカードホルダー、ブラックカーフスキン、ゴールド＆ブラックのエナメル仕上げの「Cartier」ロゴ内側に1ラージスロット、バックに3カードスロットサイズ：高さ70mmx幅100mm定価:¥44,400simplecardholderdoublecdecartierカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/reboot37936.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln519402.html
http://narcologia.ru/goods/calling628750.html

新品未使用カルティエ シンプルカードホルダー
シンプル カードホルダー、マスト ドゥ カルティエ

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マスト ドゥ カルティエ シンプル カードホルダー

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マスト ドゥ カルティエ シンプルカードホルダー-

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Cartier シンプルカードホルダードゥーブルC ドゥ カルティエ ...

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