新品未使用カルティエ シンプルカードホルダー

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商品詳細
カルティエのシンプルカードホルダードゥーブルCドゥカルティエです。昨年アメリカで購入しましたが使用機会がありませんのでお譲りします。新品未使用です。男女問わずお使いいただけると思います。撮影のために初めて開封しました。箱等全て綺麗な状態で保管しておりますのでプレゼントにもおすすめです。※箱不要の際は500円お値引きします以下公式HPより引用商品特性ドゥーブルCドゥカルティエシンプルカードホルダー、ブラックカーフスキン、ゴールド＆ブラックのエナメル仕上げの「Cartier」ロゴ内側に1ラージスロット、バックに3カードスロットサイズ：高さ70mmx幅100mm定価:¥44,400simplecardholderdoublecdecartierカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/reboot37936.html
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シンプル カードホルダー、マスト ドゥ カルティエ
マスト ドゥ カルティエ シンプル カードホルダー
CRL3001425 - マスト ドゥ カルティエ シンプル カードホルダー ...
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CRL3002021 - シンプル カードホルダー、マスト ドゥ カルティエ ...
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Cartier シンプルカードホルダードゥーブルC ドゥ カルティエ ...