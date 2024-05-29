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新品未使用 ポールスミス ダブルステッチ コントラストカラー 名刺入れ
商品番号 K88490253723
商品名

新品未使用 ポールスミス ダブルステッチ コントラストカラー 名刺入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☑︎商品説明・ポールらしい、ダブルステッチとコントラストカラーの色使いがお洒落な名刺入れとなっております。牛革にエンボス加工を施し、キズのつきにくい仕様になっており、長くお使い頂けます。ターコイズブルーとイエローのコントラストが綺麗なので、一点ものが欲しい方にお勧めとなります。☑︎使用感/状態・新品未使用/自宅保管☑︎購入店舗・onlineshop☑︎ショッパー/箱の有無・無し
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