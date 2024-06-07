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商品詳細
ブランドクロムハーツ（ChromeHearts）商品名CHクロスダガードッグタグFUCKYOUロサンゼルス限定素材シルバー925仕様【全長】縦：50mm横：28mm厚さ：1.5～1.7mm※チェーンはクロムハーツの物では御座いませんのでご了承下さい綺麗に保管していたので小傷はあるかと思いますが目立った傷などはありませんクロムハーツCHクロスダガードッグタグFUCKYOUロサンゼルス限定「LOSANGELS」の文字がしっかりと刻まれ、ロサンゼルス店限定であることをしっかりと主張してくれる。店舗限定のデザインは希少価値が高く、人とは被らないアイテムをお探しの方にもおすすめ。ダガーのモチーフと、「FUCKYOU」の刻印がハードな印象を与えてくれる。
http://narcologia.ru/goods/procurement773133.html
http://narcologia.ru/goods/message42127.html
http://narcologia.ru/goods/tenet579163.html
クロムハーツ クロスダガードッグタグ FUCKYOU ロサンゼルス限定
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