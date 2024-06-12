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ニューエラ　MoMA キャップ
商品番号 L60657869363
商品名

ニューエラ　MoMA キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

1年前ほどに買い、1、2回ほど着用し、保管していました。即購入○質問等ありましたらコメントしてください＾＾
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