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極美品 ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス タイガー オーブ メンズ
商品番号 S88487330102
商品名

極美品 ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス タイガー オーブ メンズ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 11,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品ヴィヴィアンウエストウッドネックレスタイガーオーブメンズViviennewestwood以前正規店にて購入しましたが試着のみで使用しませんでしたので出品します！画像にある物が全てです。その他付属品ございません。とても綺麗なお品ですがあくまで中古品のためあらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKお値下げ不可よろしくお願いいたしますm(__)m
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