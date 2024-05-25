極美品 ヴィヴィアンウエストウッド ネックレス タイガー オーブ メンズ

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極美品ヴィヴィアンウエストウッドネックレスタイガーオーブメンズViviennewestwood以前正規店にて購入しましたが試着のみで使用しませんでしたので出品します！画像にある物が全てです。その他付属品ございません。とても綺麗なお品ですがあくまで中古品のためあらかじめ画像にてよくご確認後神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKお値下げ不可よろしくお願いいたしますm(__)m