二つ折り財布ラガード G3 [Lugard]

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商品詳細
ブランド名：青木鞄ラガードG3[Lugard]商品名：青木鞄ラガードG3[Lugard]二つ折り財布サイズ：幅11cm×高さ9cm×マチ1.5cm色：ブラウン素材：牛革シャドー仕上げ仕様：お札入れ×２カード入れ×８差し込みポケット×２財布形···二つ折りカラー···ブラウン箱無し1年程前に購入し、購入時は9900円でした。最近財布を新調し使用しなくなりました。傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi370847.html
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ラガード G3 牛革シャドー仕上げ メンズ 二つ折り財布 小銭入れ付き 5205 青木鞄 LUGARD G3-ガイア2096
[ラガード] G3 二つ折り財布/2つ折財布 5208 (ネイビー（86）)
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[ラガード] LUGARD G3 財布 二つ折り 革 小銭入れ付 日本製 5205 ブラウン(40)
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(ラガード) Lugard G3 二つ折り財布/2つ折財布 5208
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