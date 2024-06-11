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レシート有! wolf's head ドラキュラ デビル リング
商品番号 F88002340686
商品名

レシート有! wolf's head ドラキュラ デビル リング
ブランド名 ウルフズヘッド
特別価格 税込 28,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルフズヘッドの指輪です雑誌のチバさんとの対談で幹田さんが付けてましたかなりカッコいいです目がルビー/サファイアだったと記憶しております材質···シルバー状態良好付属品は専用ケース、購入時のレシート、店で買うと付いてくる紙までしっかり残っているのは珍しいと思います全部お付けします定価¥115,000#ガボール#stoplight#チバ#ルイスレザー#スカル#ハーレー#70's#80's#60's#ビンテージ#チャンピオン
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