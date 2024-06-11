STONE ISLAND SHADOW PROJECT ジップジャケット

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商品詳細
STONEISLANDSHADOWPROJECT、NASLANRIPSTOP生地のシャツジャケットです。サイズ:S品番:7119Q0402実寸:肩幅44.5cm身幅52cm着丈75cm袖丈64cm状態:中古 目立つ傷や汚れは有りませんが、見落とし有るかも知れませんので写真にてご判断下さい。(写真7•8)ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···レギュラーカラー素材···ナイロン柄・デザイン···無地カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/hesitantly271284.html
http://narcologia.ru/goods/rouge741910.html
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