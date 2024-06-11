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STONE ISLAND SHADOW PROJECT ジップジャケット
商品番号 Q53027349933
商品名

STONE ISLAND SHADOW PROJECT ジップジャケット
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 11,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STONEISLANDSHADOWPROJECT、NASLANRIPSTOP生地のシャツジャケットです。サイズ:S品番:7119Q0402実寸:肩幅44.5cm身幅52cm着丈75cm袖丈64cm状態:中古　目立つ傷や汚れは有りませんが、見落とし有るかも知れませんので写真にてご判断下さい。(写真7•8)ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし襟···レギュラーカラー素材···ナイロン柄・デザイン···無地カラー···ブラック
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