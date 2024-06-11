ファーストアローズ K18ロゴ付き フェザー Lサイズ

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商品詳細
FIRSTARROW'sファーストアローズK18ロゴ付きフェザー素材silver950K18サイズ縦6.7cm横1.4cm重量8.3g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver950シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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