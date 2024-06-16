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ルイヴィトン正規品　ポトフォイユ　長財布！　アヴァランチ　Supreme
商品番号 Y32918048186
商品名

ルイヴィトン正規品　ポトフォイユ　長財布！　アヴァランチ　Supreme
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラウン財布形...長財布横浜高島屋のルイヴィトンで購入しました。1年ちょっと使用しましたが丁寧に扱ってたのでまだまだ綺麗かと思います。偽物の場合はもちろん返金しますので本物ですかなどの質問はめんどくさいのでやめて下さい。
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