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商品詳細
カラー...ブラウン財布形...長財布横浜高島屋のルイヴィトンで購入しました。1年ちょっと使用しましたが丁寧に扱ってたのでまだまだ綺麗かと思います。偽物の場合はもちろん返金しますので本物ですかなどの質問はめんどくさいのでやめて下さい。
http://narcologia.ru/goods/perforce191565.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful44551.html
http://narcologia.ru/goods/moisture955969.html
ルイヴィトン正規品 ポトフォイユ 長財布！ アヴァランチ Supreme
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