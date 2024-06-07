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JOHN LAWRENCE SULLIVAN ボディピアス リング 8号
商品番号 K12264245749
商品名

JOHN LAWRENCE SULLIVAN ボディピアス リング 8号
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 3,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOHNLAWRENCESULLIVANCIRCULARBARBELLRINGジョンローレンスサリバン(JOHNLAWRENCESULLIVAN)とヨシコクリエーション(YOSHiKOCREATiON)のコラボレーションアクセサリー「ピアッシング-オン(piercing-on)」ライン“ボディピアス”モチーフのアクセサリーになります。ハードな印象のボディピアスをアレンジしたリングです。即完売品で、ほとんど見かけないアイテムです！細身のリングですが、SV925なので、結構ずっしりした重みがあります。現在8号ですが、ご自身である程度サイズ調整可能です。定価¥23,000+taxkijimatakayukisteinJilSandermybeautifullandlethenderschemeaetaneedlesstevenalanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.スタイリスト私物JieDaSUNSEAAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaacnestudiosUNUSEDdigawelcomolicrepusculedulcamarakudosladmusicianTEATORAMARKAWAREyohjiyamamotobeautifulpeopleWhoWhatALLEGEETHOSENSscyeYASHIKIbukhtkaptainsunshineYAECAMONKEYTIMEMAISONKITSUNEsupremeをお探しの方にもオススメ！材質···シルバー925カラー···シルバー装飾···パール
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