JOHN LAWRENCE SULLIVAN ボディピアス リング 8号

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商品詳細
JOHNLAWRENCESULLIVANCIRCULARBARBELLRINGジョンローレンスサリバン(JOHNLAWRENCESULLIVAN)とヨシコクリエーション(YOSHiKOCREATiON)のコラボレーションアクセサリー「ピアッシング-オン(piercing-on)」ライン“ボディピアス”モチーフのアクセサリーになります。ハードな印象のボディピアスをアレンジしたリングです。即完売品で、ほとんど見かけないアイテムです！細身のリングですが、SV925なので、結構ずっしりした重みがあります。現在8号ですが、ご自身である程度サイズ調整可能です。定価¥23,000+taxkijimatakayukisteinJilSandermybeautifullandlethenderschemeaetaneedlesstevenalanN.HOOLYWOODkolorA.P.C.スタイリスト私物JieDaSUNSEAAURALEENEONSIGNSACAImaisonmargielaacnestudiosUNUSEDdigawelcomolicrepusculedulcamarakudosladmusicianTEATORAMARKAWAREyohjiyamamotobeautifulpeopleWhoWhatALLEGEETHOSENSscyeYASHIKIbukhtkaptainsunshineYAECAMONKEYTIMEMAISONKITSUNEsupremeをお探しの方にもオススメ！材質···シルバー925カラー···シルバー装飾···パール
http://narcologia.ru/goods/Persia414188.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose483740.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation141524.html
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JOHN LAWRENCE SULLIVAN×YOSHiKO CREATiON、新作アクセサリーが一斉 ...
CIRCULAR BARBELL RING
2023年最新】ジョンローレンスサリバン/リングの人気アイテム - メルカリ
JOHN LAWRENCE SULLIVAN×YOSHiKO CREATiON、新作アクセサリーが一斉 ...
ジョン ローレンス サリバン、“ボディピアス”モチーフのリング ...
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ジョン ローレンス サリバン×ヨシコクリエーション、ボディピアスを ...
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john lawrence sullivan ボディピアス ジャケット | labiela.com
JOHN LAWRENCE SULLIVAN (Men) / ジョン ローレンス サリバン の ...
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PEARL EARRINGS (L) 'YOSHiKO CREATiON'