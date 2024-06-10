ワコマリア リネン ギンガムチェック　セットアップ　Mサイズ

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ワコマリアのギンガムチェックのセットアップになります。ジャケットの裏地はドットです。パンツは、クロップト丈のダブル仕様になっています。素材はリネンです。数回着用したのみで大きなダメージ等ありませんが、素人保管の中古品という点にご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。ジャケット、スラックス単体での出品は考えておりません。