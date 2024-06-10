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ワコマリア リネン ギンガムチェック　セットアップ　Mサイズ
商品番号 O83650448085
商品名

ワコマリア リネン ギンガムチェック　セットアップ　Mサイズ
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワコマリアのギンガムチェックのセットアップになります。ジャケットの裏地はドットです。パンツは、クロップト丈のダブル仕様になっています。素材はリネンです。数回着用したのみで大きなダメージ等ありませんが、素人保管の中古品という点にご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。ジャケット、スラックス単体での出品は考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/passivity962483.html
http://narcologia.ru/goods/perforce522465.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture1241.html
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