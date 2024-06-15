lex着用！！18k gp スターリング ゴールド 13号 US7 アバランチ

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ハイクオリティージュエリー18kgpスターリングゴールドの出品になります。大人気のため激レアハイグレードフルダイヤモデルゴールドシルバー1点ずつ再入荷致しました！使用されているczダイヤは最高峰VVSクラスのものになります。探されている方はわかると思いますが、2万円代で販売されている商品です。日本サイズ13号USサイズの7になります！最大幅は約30ミリになります。佐野玲於さんをはじめ国内外ラッパー着用モデルになります。他サイトでも出品しておりますので無くなる場合がございます。コメント無しで購入していただいてもＯＫです。海外から直接買い付けたお品ですので、製造過程で、細かな傷やへこみなどがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★他にも多数出品しています。#Buddhajewelry他にもハイクオリティジュエリー出品しております。セット購入で割引させていただいております。2点同時購入10%OFF！！3点同時購入15%OFF！！よろしくお願い致します。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★AVALANCHE(アバランチ、アヴァランチ)系のカッコいいジュエリーやKINGICE(キングアイス)やPimpCode(ピンプコード)などのブリンブリンが好きで出品しております。存在感抜群でスケーターなどのストリート系やb系、オラオラ系、ヒップホップなどのファッションにメンズ、レディース問わず似合うと思います。レゲエやhiphop、ラッパーなどがお好きな方にもオススメです。※商品はオリジナルブランド、及びノーブランドになります。