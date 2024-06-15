ゴローズ goro's 三点吊り大イーグルフック金メタル付きホイール細角チェーン

☆お知らせと注意喚起ここ数ヶ月、私のアカウントを狙ってコメントによる執拗な営業妨害を受けています。直接その方に注意喚起しながら動向を確認しておりましたが、一向に悪びれる様子もなく、その後も妨害行為が続いております。コメントいただきましたお客様、第三者からの心ないコメントがありましたら気にせず無視してお取引を続けていただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。20年以上のコレクションから組み合わせての出品になります。原宿ゴローズにて購入しました。間違いなく正規品です。写真の物を確実に送ります。古い物も御座いますので、着用による酸化は多少ありますが目立った傷等無く状態良いです。ゴローズの査定は代理店により様々です。少しでも不安を抱く方は直接ゴローズにて購入ください。仕事の関係で返信が遅くなる事があります。コメント無しの購入大丈夫です。真贋に関する面倒な質問等に貴重な時間を割きたくないので誠に申し訳御座いませんがスルー致します。その他質問は可能な限り返信します。登坂広臣TAKAHIRO今市隆二３代目JSB木村拓哉藤原ヒロシ金子賢コムドットgoro's



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