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❮完売☆❯FACT キャップ コーデュロイ hardcore happiness
商品番号 J81912797014
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❮完売☆❯FACT キャップ コーデュロイ hardcore happiness
ブランド名 ファクト
特別価格 税込 1,824 円
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商品詳細

■自己紹介必読！■■評価までがお取り引きなので到着後迅速な受取評価お願いします。遅れれば遅れる程評価に影響してきますのでご注意下さい。■最近困ってるのですが美品と記載してる商品をどうも新品と勘違いされて購入される方がいます。美品と記載してますがそれはあくまで古着としての観点から見ての判断なので勝手に自己解釈しないようご注意下さい。新品や未使用品はきちとそのように記載してますのでよろしくお願いします。■あと最近多いのが「値段交渉」→「了承」→「無反応」ホントに意味が分からないのですみませんがこの場合即ブロック手続きさせて頂きますのでご注意下さい。■最後にこれもホントに迷惑してるのが安く購入しておいて異常に細かく状態を気にされる方が多い事です。トラブルになるのでそのような方はお店で定価で新品をお買い求め下さい。コットンコーデュロイのフロントパネルに\\\"HARDCOREHAPPINESS\\\"を謳ったスマイルマークを刺繍した6パネルキャップ。背面には\\\"ACIDHOUSEACIDBASS\\\"の刺繍ロゴとアジャスターストラップ付き。sizeonesizefitsallお色BLACK定価5800円ボディnewhattan数回短時間着用の全体的にコンディション良好なお品です☆ただし神経質な方はご遠慮下さい。■平たくしてのネコポス発送。※過度に梱包シワ等気になされる方はお控え下さい。
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