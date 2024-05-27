パトリックコックス 蛇皮キーホルダー パイソン

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商品詳細
6900→ 最終価格になります(お値下げ不可)PATRICKCOXヘビ革キーリング定価：8400円カラー...ブルーアクセサリー材質...シルバー未使用ですが20年位前のモノなので、裏面と比べると表側の色が少し黄色く変色(ヤケ？)している感じです。蛇柄も少し浮いている所があります。シルバー部分には黒ずみがありますので気になる方はクロス等で磨いていただければ綺麗になると思います。古いもの・長期自宅保管になりますのでご理解いただける方…。#パトリックコックス#PATRICKCOX#シルバー#蛇革#蛇皮#パイソン#キーホルダー#キーリング
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