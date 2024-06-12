Dior ペンダント ネックレス

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Diorディオールペンダントネックレス定価100,000円2023年新作モデルになりますワンサイズ調節可能な長さ：50～54.5cm付属品保存袋、箱水の世界の魅惑的な美しさを讃える、ビーチカプセルコレクションのペンダントネックレス。シルバートーンの真鍮製リンクに、Diorシグネチャー、サーフボードチャーム、虹色に輝くレジンを使用したブルーのシェルとレッドのコーラルのチャームをあしらいました。オープンワークのCDIconシグネチャーを飾ったクラスプで、長さを調整して着用できます。今シーズンの他のアイテムとのコーディネートがおすすめです。Diorシグネチャーとサーフボードのペンダント虹色に輝くブルー\u0026レッドのレジンを使用したシェルとコーラルのチャームシルバートーンの真鍮調節可能なチェーンの先にオープンワークのCDIconシグネチャーディテールロブスタークラスプ真鍮80%、レジン20%ドイツ製