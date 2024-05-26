白樫五色腕輪念珠　平等寺

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商品詳細
こちらは使用済みでこの値段になります四国霊場平等寺での祈願された授与品です五鈷杵はついておりません腕輪念珠は普通サイズです子供でも付けられますが、小学校3年生あたりは少し大きいかもしれませんが使えない訳ではありません 一部￼寺の復興支援も含まれております
http://narcologia.ru/goods/browse371391.html
http://narcologia.ru/goods/organization499562.html
http://narcologia.ru/goods/recycling9314.html
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