新品 マルチスティックブレンダー GR

マルチスティックブレンダーGR＜BRUNOブルーノ＞新品・未使用です送料無料です●毎日のお料理に、1台5役のマルチなブレンダーつぶす、混ぜる、刻む、砕く、泡立てるがこれ1台で!下ごしらえからドリンク、離乳食作りまで幅広く毎日のお料理をサポート。スリム＆軽量で扱いやすいのも嬉しいですね。電源：AC100V付属品：チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ(500ml)、レシピ材質：本体:PP、ABS、ブレンダーホイッパー:ステンレス鋼、チョッパー用カッター:ステンレス鋼(チタンコーティング)、チョッパーボトルブレンダーカップ:ABSサイズ：W6.3cmD6.8cmH37cm即日発送即購入OKです！



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