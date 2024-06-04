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商品詳細
Nintendoゲームボーイアドバンス中々ないピカチュウエディションの物になります。●付属品：充電器・説明書・外箱いつ購入したか不明で保管品となります。動作確認済みです。充電できます。箱に傷などが付いていて、説明書が少し折れていますが、それ以外は美品です。【注意】返品不可#ポケモン#ゲームボーイアドバンスSP#ピカチュウ#任天堂
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