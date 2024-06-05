【吹奏楽楽譜】ウィンター・ワンダーランド【ニュー・サウンズ・イン・ブラス】

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商品詳細
クリスマスソングにぴったりのウィンターワンダーランドです。あともう少しでクリスマスの季節になりますが、練習は進んでいますか？クリスマスの時こそ皆さんで吹いて笑って楽しんでください！楽譜について、外袋に少しヨレがありますが、スコア、パート譜共に揃っており、書き込み等も一切ありません。編成については画像の最後をご覧ください。またYouTubeに音源がありますので聴いてみてください。「ニュー・サウンズ・イン・クリスマス復刻版ウィンター・ワンダーランド」定価:¥13000+税#本#芸術／音楽・舞踊
http://narcologia.ru/goods/ambassador917106.html
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