txt ヒュニンカイ トレカ フォトカード ポストカード セット

トレカ30枚、フォトカード22枚、ポストカード1枚、4枚フォトカード1枚、計54枚セットです。全て公式のものになります。バラ売り❌即購入、値下げ⭕️まとめ買いでの値下げ⭕️素人保管ですので多少の傷やスレがある場合があります。かさばってしまうため基本5枚ごとにまとめて梱包させていただきます。全て折り曲げ、防水対策の梱包となっています。1枚約200円での値段になります。値下げ交渉可能なので購入をお考えの方はぜひお願いします。(検索用)txtヨンジュンスビンボムギュテヒョンカンテヒュニンカイトレカフォトカードセット



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