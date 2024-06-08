中身ほぼ新品】書道芸術 豪華普及版 23巻 中央公論社 古本 古書 希少本 ...

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書道家のコレクション本編20巻別冊4巻ですが1冊不足しています。豪華普及版書道芸術全20巻別巻4巻（全24冊）＜監修＞井上靖・貝塚茂樹・川端康成・神田喜一郎・白洲正子・安田靫彦1巻王義之王献之2巻智永鄭道昭3巻唐太宗炭世南欧陽詢等4巻顔真卿柳公権5巻張旭懐素楊凝式等6巻蘇軾黃庭堅等7巻張即之等8巻祝明文徵明董其昌9巻王鏗金農等10巻何紹基超之謙等11巻聖徳太子聖武天皇光明皇后12巻空海13巻最澄鹺峨天皇橘逸勢14巻小野道風藤原佐理15卷藤原行成16巻西行藤原俊成藤原定家17卷大燈国師一休宗純18巻本阿弥光悦19巻池大雅20巻良寛別巻1中国名品集別巻2日本名品集別巻3中国書道史別巻4日本書道史(不足してます)長年本棚に並べてたので外装前面が特にヤケシミあり外装は、破れシミ汚れの経年劣化ありですが、中身は、ほぼ未使用品に近いです。写真参照してください。倉庫にて長期保管の為、ご理解ある方のみお願いいたします。お探しの方いかがですか。昭和レトロレトロ昭和ヴィンテージ骨董品書道芸術コレクションモダン古書美術中国中央公論社良寛最澄聖徳太子まとめ売り