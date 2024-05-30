SUPER JUNIOR beyond the SUPER SHOW パンフ

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SUPERJUNIORbeyondtheSUPERSHOWパンフ※発送方法を普通郵便に変更いたしました。その分お値引きさせていただいております。追跡が必要な方は、4500円でお願いします。変更しますのでご連絡ください。購入後 暗所にて大切に保管しておりました。新品、未開封の為、中身の確認はしておりません。万が一落丁等ありましても、返品できませんのでご了承ください。ペン卒ではありませんが、整理の為出品いたします。大切にしていただける方にご購入頂ければ嬉しいです。他の出品商品とまとめ買いしていただけますとお値引きさせていただきます。