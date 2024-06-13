キャンディーズ ☆まとめ売り☆

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＊まとめ売りになります。＊古い本なので経年劣化による日焼けや擦れ、汚れがあります。＊中古品になりますので、ご理解頂ける方に＊それにしても、可愛いなぁと改めて思います✨＊大切にして下さるに˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆⑴「オールナイトニッポン ビバ・キャンディーズ」昭和５３年４月４日発行 初版ソノシート、本に挟まれていたチラシつきです確認はしていませんが、ソノシートには見たところ傷はなく綺麗な状態です。⑵「さよならのメッセージ」昭和53年3月20日初版ジャンル···女性アイドルグッズ種類···その他#キャンディーズ#ソノシート#女性アイドル#昭和#引退#蘭ちゃん#すーちゃん#みきちゃん#大好き#アイドル#引退