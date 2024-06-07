ファン・ミニョン 公式ペンライト、バック付 ...

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商品詳細
ペンライトは、JAPANファンクラブで予約注文したものです。unveilソウル公演に、残念ながら間に合わず‥自分用は、ソウルで購入しましたので未使用分を出品いたします。LIGHTSTICKCROSSBAGは、未開封となります。ペンライトにつきましては商品状態と、動作確認のため開封はしております。
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