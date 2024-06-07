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ファン・ミニョン　公式ペンライト、バック付
商品番号 B81758822874
商品名

ファン・ミニョン　公式ペンライト、バック付
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペンライトは、JAPANファンクラブで予約注文したものです。unveilソウル公演に、残念ながら間に合わず‥自分用は、ソウルで購入しましたので未使用分を出品いたします。LIGHTSTICKCROSSBAGは、未開封となります。ペンライトにつきましては商品状態と、動作確認のため開封はしております。
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