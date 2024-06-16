【MISIA 】THE GREAT HOPE BEST《初回限定盤》

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『MISIATHEGREATHOPEBEST』MISIA★初回限定盤《3CD＋サコッシュ付き》＊サコッシュとはフランス語でカバン・袋を意味し「肩から掛けられるバッグ」が付属です。⚫︎2013年にリリースした「MISIASuperBestRecords-15thCelebration-」以来、約10年ぶりとなるMISIAのベストアルバム！⚫︎3CDにて構成され、MISIAと言えばこの曲、と言える構成になっています。理由は収録曲をファンからの投票で決定する企画となっており、みんなでつくるベストアルバム”になっているからです。⚫︎各名曲目は、「アイノカタチ」「Everything」「逢いたくていま」「つつみ込むように...」「陽のあたる場所」などのMISIAを代表するヒット曲から、紅白歌合戦で歌われた「希望のうた」、TBS「THETIME,」のテーマソング最新曲「おはようユニバース」まで全43曲を収録しています❗️⚫︎MISIAさん25周年おめでとう御座います。これからも応援します。良い歌を歌い続けてくださる事を願っています(◠‿◠)注意若干の擦れ、折れ曲がりが紙のケースにあります。写真にておいて確認をお願いして購入下さいますようにお願い申し上げます。#MISIA#ベスト盤#初回限定盤#everything#25周年#歌姫