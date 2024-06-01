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ジョージア・オキーフ画集　花　大型本ケース入
商品番号 Q66196392163
商品名

ジョージア・オキーフ画集　花　大型本ケース入
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョージアオキーフの大型の画集です。購入時のケース入です。発行当時、書店店頭で魅了され購入。ごくたまに眺めていた程度で、その後長らく自宅保管していました。大型で見応え充分、作品の印刷も大変美しいです。このサイズの画集は今はなかなか手に入らないのではないかと思います。破れ無く、傷もほとんどありませんが、何しろ古い本なので白地にところどころに黄ばみシミがございますことご了承ください。プラスチックのケースには元々持ち手が付いていましたが、そちらは劣化した為外しています。ジョージア・オキーフオキーフ画集「花」GeorgiaO'KeeffeOneHundredFlowers大判　ハードカバー　ケース入発行　1987年10月15日発行者　株式会社リブロポート日本語版制作編集　アール・ヴィヴァン定価　18,000円本体ケース入のサイズ縦　約42㎝横　約35.5㎝厚さ　約3cm
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