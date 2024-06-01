ジョージア・オキーフ画集　花　大型本ケース入

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ジョージア・オキーフ オキーフ画集「花」大型版 - アート/エンタメ



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Georgia O'Keeffe / ジョージア・オキーフ画集

ジョージアオキーフの大型の画集です。購入時のケース入です。発行当時、書店店頭で魅了され購入。ごくたまに眺めていた程度で、その後長らく自宅保管していました。大型で見応え充分、作品の印刷も大変美しいです。このサイズの画集は今はなかなか手に入らないのではないかと思います。破れ無く、傷もほとんどありませんが、何しろ古い本なので白地にところどころに黄ばみシミがございますことご了承ください。プラスチックのケースには元々持ち手が付いていましたが、そちらは劣化した為外しています。ジョージア・オキーフオキーフ画集「花」GeorgiaO'KeeffeOneHundredFlowers大判 ハードカバー ケース入発行 1987年10月15日発行者 株式会社リブロポート日本語版制作編集 アール・ヴィヴァン定価 18,000円本体ケース入のサイズ縦 約42㎝横 約35.5㎝厚さ 約3cm