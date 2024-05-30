momoland ヨヌ 直筆サイン入りミニアルバム

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商品詳細
MOMOLAND3RDMINIALBAMヨヌの直筆サイン入りです。イベントで当選しました。静暗場所で保管していたため、ほとんど傷や汚れはありません。CDも未使用です。カードも挟まっていたためお付けします。
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