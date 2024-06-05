支え合って、今日を生きよう!　初版本

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「支え合って、今日を生きよう!」町田光司定価:￥1528内容紹介著者の町田光司氏は、青森市の開業医。福祉介護の分野においても早くから進んできた。警察医も務め、常に生死と向き合いながら、年中無休で駆け巡る町田医師。人生のさまざまな困難も乗り越えてきた本書は、おいたちから今までを記した自叙伝であり、医療・福祉の目線から、力強い「生」へのメッセージである。出版社からのコメント経験が語る言葉は何よりも強い。町田医師のメッセージは、多くの人への「生きよう!読者の皆様から、内容に励まされて、あっというまに読んでしまったような声をいただいております。著者について町田光司(まちだこうじ)青森県警察医会会長社団医療法人白鴎会理事長社会福祉法人緑鴎会理事長1954年青森県板柳町生まれ。弘前高校卒、旭川医科大学第一期生。1986年青森市1987年まちだクリニック板柳分院開業。1992年医療法人白鴎会設立、1999年社会福祉法人緑鴎会設立、(株)光仁介護サービス設立。年(株)セーフティー社設立。警察医は、1988年青森県警察医予定、2009年青森県警察医会会長。受賞・受章は、2001年第1回旭川医科大学学術奨励賞、2003年東北管区警察局長賞、2004年日本文化振興会社会文化功労賞、2014年警察協力章(警察庁長官賞)など多数。著書に『石狩川母子心中未遂事件』(2010年)。#町田光司#本#日本文学／評論・随筆#sabibookpage