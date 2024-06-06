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【絶版】TRPG フォーリナー＋マジック＆シティ 魔法都市 セット　-天野喜孝-
商品番号 T36734283494
商品名

【絶版】TRPG フォーリナー＋マジック＆シティ 魔法都市 セット　-天野喜孝-
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホビージャパンNo.136＋No.136-187年に登場した純国産のオリジナルTRPG掘蔵人著天野喜孝イラスト◆フォーリナー　Foreigner　No.136・ルールブック・アドベンチャーブック・ワールドブック・武器魔法カード32枚・カラーマップ・戦闘用マップ（ヘックスシート）・キャラクターシート1冊※10面体ダイス3個欠品。　同封品ではありませんがお付けいたします。◆フォーリナー　サプリメント　No.136-1マジック＆シティ　魔法都市・シナリオブック・マジックブック・シティブック・カラーマップ30年以上前のものなので経年劣化よるシミや汚れ等がございます。特にフォーリナーの方が汚れが出ております。写真を見て判断をお願いします。※完璧な状態を求める方はご購入お控えください。あまり出回らない逸品ですのでご購入ご検討ください。#ボードゲーム#フォーリナー#天野喜孝#ホビージャパン#TRPG#rpg
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