限定付属品付「月光条例」藤田和日郎 小学館 少年サンデーコミック 全29巻

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商品詳細
全巻初版本です。4巻に付属している「連載1周年記念！！特製アートボード\u0026専用ディスプレイスタンド 限定版」がついています。未開封。12巻と25巻の帯がありません。特に目立った汚れなどは見られませんが中古品ですので帯にややイタミが見られたり少しの色褪せは見られます。ご理解の上ご検討ください。
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