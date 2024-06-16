PCエンジン CD-ROM² 本体 一式 周辺機器

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商品詳細
PCエンジンCD-ROM²本体一式天の声バンク天の声2スーパーシステムカードマルチタップゲームソフト4枚GS美神爆笑吉本新喜劇ザ・デビスカップテニスヒューマンスポーツフェスティバル2023年8月、動作確認済みですPCエンジン単体専用のテレビ接続ケーブルはありません。マルチタップは、①は動作確認しましたが、そのほかの番号は動作不明です。コントローラー接続部分が、接触不良がありますが、うまく接続できていれば問題なく動作します。天の声2は動作確認してないので、ジャンク品扱いです。かなり年数が経っているため、経年劣化(キズ、汚れ等)があります。プレイするぶんには支障はないと思います。よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/rouge341410.html
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