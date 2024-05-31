meta quest2 256GB　メタクエスト2

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商品詳細
MetaQuest2 256GBです。今年の3月に購入し、1〜2週間に一度起動する程度の頻度で使用しておりました。3を購入し、必要なくなったため出品いたします。内容物、外箱をお付けしダンボールに入れ発送いたします。動作は問題なく、初期化済み。2024年3月12日まで保証期間内。レンズに傷無し、シリコンフェイスカバーの劣化なし、頭部のゴムバンドの黄ばみ無し等、メタクエスト2の中古品における懸念点は概ね問題ありません。しかし写真7，8枚目のように外箱の四角に撓みがあること、保管に使用していたスツールが悪名高いニトリ製の物で、ゴーグル、コントローラーに木材と接着剤の独特な臭いが付着しております。VRゴーグルという使用者の体質に大きく作用される商品であること、あくまでも中古であること、匂いの3点にご理解いただき思案していただければと存じます。質問、写真の追加等ございましたらお申し付けください。
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