柴田是真の漆工　漆絵　絵画　２０１２年　192＋14p



Zeshin : 柴田是真の漆工・漆絵・絵画(柴田是真 作 ; 根津美術館学芸部 ...



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これまでの展覧会｜根津美術館



ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画



ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画



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柴田是真の漆工・漆絵・絵画 ＠根津美術館 : Art & Bell by Tora



ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画



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ZESHIN 柴田是真の漆工・漆絵・絵画」 根津美術館 - はろるど



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