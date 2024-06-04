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素羅宗匠選　俳句集　掛け軸　紙箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 I68962303693
商品名

素羅宗匠選　俳句集　掛け軸　紙箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸素羅宗匠選　俳句集　掛け軸です。詳細なことはわかりません。紙箱が、あります。経年の汚れ、シミ等あります。長さ144　幅40.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/update885695.html
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