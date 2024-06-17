希少図録【シーボルトの水族館】長崎歴史文化博物館　検）川原慶賀 石崎融思 レア

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商品詳細
希少図録【シーボルトの水族館】平成19年長崎歴史文化博物館発行入手困難な希少な図録です。表紙のシミのようなものはもともとの印刷のようです。天に経年のシミがあります。状態は良いかと思いますが、写真でよく見て何かあれば購入前にご質問ください。発送はゆうパケットそれ以外はご相談ください。なお、発送は4月5日以降になりますのでご了承ください。#グラバー漁譜#グラバー図譜#川原慶賀#石崎融士#長崎出島
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